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Россиянин Крылов проиграл нокаутом Уиттакеру на турнире UFC

Австралиец провел дебютный поединок в полутяжелой весовой категории.

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Российский боец Никита Крылов уступил австралийцу Роберту Уиттакеру в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории.

Встреча завершилась победой Уиттакера техническим нокаутом в третьем раунде.

Крылову 34 года, он провел 43 поединка в смешанных единоборствах, в которых одержал 31 победу и потерпел 12 поражений. 35-летний Уиттакер провел дебютный поединок в полутяжелом весе, ранее он становился обладателем чемпионского пояса в среднем весе. Всего в послужном списке спортсмена теперь 28 побед и 9 поражений.