Названы вызывающие тяжелое отравление помидоры

По его словам, если человек съест сырые незрелые (зеленые) томаты, то содержащиеся в них токсины могут привести к серьезной реакции со стороны желудочно-кишечного тракта. У пострадавшего начнется тошнота, рвота, диарея, а также возможны спазмы и боли в животе. Кроме того, может серьезно пострадать и нервная система — отмечены такие признаки как головная боль, слабость, головокружение, в более серьезных случаях возможны нарушения координации или даже судороги.