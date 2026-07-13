Названы вызывающие тяжелое отравление помидоры

Зеленые, недозрелые помидоры легко могут вызвать заметные проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также аллергию. Об этом «Газете.Ru» сообщил хирург Александр Умнов.
«В недозрелых (зеленых) помидорах повышена концентрация гликоалкалоидов — в первую очередь соланина и томатина. Природа наделяет ими незрелые плоды как защитой: так растение оберегает плоды от вредителей, пока те не созрели», — предупредил врач.
По его словам, если человек съест сырые незрелые (зеленые) томаты, то содержащиеся в них токсины могут привести к серьезной реакции со стороны желудочно-кишечного тракта. У пострадавшего начнется тошнота, рвота, диарея, а также возможны спазмы и боли в животе. Кроме того, может серьезно пострадать и нервная система — отмечены такие признаки как головная боль, слабость, головокружение, в более серьезных случаях возможны нарушения координации или даже судороги.
360.ru рассказал, что молодой картофель содержит много крахмала, из-за чего пюре может получиться вязким и неаппетитным. Молодую картошку лучше всего жарить или запекать целой, особенно если размер корнеплодов с помидоры черри.