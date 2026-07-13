Axios: США провели через Ормузский пролив 20 коммерческих судов за сутки

В свою очередь CENTCOM заявило о готовности обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, несмотря на заявления Ирана о его закрытии. В командовании подчеркнули, что Ормузский пролив остается доступным для всех судов, которые совершают законный проход по международному маршруту.