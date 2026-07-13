Axios: США провели через Ормузский пролив 20 коммерческих судов за сутки

Американские военные за сутки провели через Ормузский пролив 20 гражданских судов. Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на чиновника США.
«За последние 24 часа около 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив про координации американских военных», — написал он в соцсети Х.
Он также сообщил, что еще несколько судов пересекли пролив без сопровождения, но их точное число не уточняется.
В свою очередь CENTCOM заявило о готовности обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, несмотря на заявления Ирана о его закрытии. В командовании подчеркнули, что Ормузский пролив остается доступным для всех судов, которые совершают законный проход по международному маршруту.