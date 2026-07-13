Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран атаковал объект ВС США в Кувейте: выжившие военные сообщили о предательстве командования

Выжившие военные США обвинили командование в провале после атаки Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Военные США, выжившие после удара Ирана по объектам США в Кувейте, обвинили командование в недооценке угрозы безопасности в порту Эш-Шувейх. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей вооруженных сил.

Военные обвинили руководство в том, что оно проигнорировало данные разведки и отправило солдат на плохо защищенную базу.

«Они возмущены тем, что генералы направили туда войска, несмотря на внутренние оценки, которые рекомендовали воздержаться от этого шага отчасти из-за отсутствия адекватной защиты объекта от беспилотных летательных аппаратов», — пишет газета.

Речь идет об иранском ударе по тактическому оперативному центру США в порту Эш-Шуайба, который произошел 1 марта. По данным CBS, тогда погибли шесть американских военнослужащих и еще 20 получили ранения.

Уточняется, что высокопоставленные офицеры проигнорировали предупреждения разведки о том, что Эш-Шувейх является одной из приоритетных целей для иранской атаки. Несмотря на выводы о недостаточной защищенности объекта, командование США все равно приняло решение разместить там регулярную армию.

Военнослужащие также сообщили, что высокопоставленные офицеры на объекте якобы неоднократно оказывали давление на солдат, требуя покинуть укрытия и вернуться к работе, несмотря на объявленную воздушную тревогу.

По словам двух источников издания, система оповещения об угрозе на базе не функционировала, а находившиеся поблизости средства ПВО были способны перехватывать лишь небольшие беспилотники в порту и его окрестностях, но не могли справиться с дронами типа «Шахед».

Внутреннее расследование не предусматривает дисциплинарных взысканий, поскольку, по данным источника WP, порт якобы имел многоуровневую систему защиты от дронов и ракет.

Командование США отвергает все обвинения и настаивает на том, что объект был надежно защищен. В командовании утверждают, что сирена якобы сработала как надо, база была укреплена, а бункеров хватало.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на выгодную США сделку, но почти сразу атаковал дроном судно в Ормузском проливе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше