«Здесь все заодно»: истории волонтеров, помогающих нижегородцам на АЗС

«Одна мама с ребенком очень переживала: они куда-то торопились, но не успели заправиться до технического перерыва. Я был удивлен, как ловко моя коллега ее успокоила. Подсказала, где сейчас открыты заправки и как быстрее туда проехать. А потом ей даже шоколадку в благодарность подарили. Это было очень мило», — вспоминает Кирилл.