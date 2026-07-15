Актриса Софья Синицына показала фото с дочерью от Табакова с отдыха на Мальдивах

Актриса Софья Синицына опубликовала на своей странице в соцсети фото с дочерью от коллеги Павла Табакова с отдыха на Мальдивах.
Она подобрала для себя и пятилетней Мии похожие купальники. Артистка снялась с девочкой перед выходом на пляж.
— Семейный образ, — подписала снимок Синицына.
Актриса родила дочь 5 августа 2020 года. Она рассталась с Табаковым еще до рождения ребенка. По ее словам, бывший возлюбленный финансово обеспечивает девочку, и она не препятствует ее встречам со знаменитыми родственниками.
Также актриса Равшана Куркова на своей странице в социальной сети опубликовала фотографии с детьми. На кадрах запечатлены пятилетний Гаспар и трехлетняя Самира. Звездные наследники нежно обнимаются во время прогулки по саду с розами.
Куркова воспитывает двоих детей одна. Старший появился на свет в 2021 году. Отцом мальчика является бывший возлюбленный актрисы, предприниматель Сергей Амарян. Вскоре после рождения ребенка пара рассталась. Самира родилась в 2023 году — личность ее отца до сих пор неизвестна.