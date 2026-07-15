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В Воронеже дважды за день 15 июля объявили ракетную опасность

Промежуток между тревогами составил всего шесть минут.

Источник: Комсомольская правда

Тревогу в связи с ракетной опасностью второй раз за день объявляют в Воронежской области 15 июля. Сначала сирены взвыли в 11.45. Об отборе губернатор Воронежской области объявил в 12.25. Но уже через шесть минут ракетную опасность объявили повторно.

Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие. Если находитесь дома, перейдите в помещения без окон со сплошными стенами (коридор, ванную, кладовку). И ждите оповещение об отмене тревоги.

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