В Воронеже дважды за день 15 июля объявили ракетную опасность

Тревогу в связи с ракетной опасностью второй раз за день объявляют в Воронежской области 15 июля. Сначала сирены взвыли в 11.45. Об отборе губернатор Воронежской области объявил в 12.25. Но уже через шесть минут ракетную опасность объявили повторно.