Беспрозванных посетил 689-й авиаполк в Калининграде, где вручил лётчикам медали к 80-летию области

Губернатора ознакомили с деятельностью полка и его оснащением. В прошлом году подразделение перевооружили на современные Су-35 и Су-30, которые подтвердили надёжность в бою. Полк входит в число передовых частей ВВС России. Основные задачи — охрана воздушных рубежей на западе и подготовка лётчиков. В настоящее время личный состав выполняет задачи в зоне СВО.