Беспрозванных посетил 689-й авиаполк в Калининграде, где вручил лётчикам медали к 80-летию области

И. Покрышкина. В поездке его сопровождали советник по вопросам безопасности и работе с участниками СВО, Герой России Андрей Козлов и министр региональной безопасности Дмитрий Коннов.
Губернатора ознакомили с деятельностью полка и его оснащением. В прошлом году подразделение перевооружили на современные Су-35 и Су-30, которые подтвердили надёжность в бою. Полк входит в число передовых частей ВВС России. Основные задачи — охрана воздушных рубежей на западе и подготовка лётчиков. В настоящее время личный состав выполняет задачи в зоне СВО.
Губернатор осмотрел новые образцы вооружения, высотное снаряжение лётчиков, наземное обслуживание и тренажёрные комплексы. Также он побывал в комнате боевой славы, где отражена история подразделения. В завершение визита Беспрозванных встретился с военнослужащими ПВО и вручил им медали к 80-летию Калининградской области. Губернатор подчеркнул, что полк надёжно защищает воздушные рубежи страны, а взаимодействие властей с воинскими частями помогает выстраивать работу на благо региона.