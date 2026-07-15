В Челябинске открылось производство по переработке упаковки

Первое на Урале и в Сибири производство по переработке упаковки открылось в Челябинске, сообщили в министерстве экологии региона. Создание такого рода инфраструктуры — задача нацпроекта «Экологическое благополучие».
На производстве будут перерабатывать многослойную комбинированную упаковку типа «Тетрапак», которая считается одним из самых сложноутилизируемых видов отходов. Уточняется, что сегодня объемы выпуска такой упаковки в России составляют около 240 тысяч тонн в год, а объем переработки — всего 40 тысяч.
Проектная мощность нового завода составляет 900 тонн перерабатываемого сырья в месяц, или 10,8 тысячи тонн в год. Благодаря высокой степени автоматизации производственный комплекс обеспечивает точную сортировку материалов, энергоэффективность и экологическую безопасность. На предприятии установлены современные системы водоочистки и дымоудаления, соответствующие действующим экологическим требованиям.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.