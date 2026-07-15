В Челябинске открылось производство по переработке упаковки

На производстве будут перерабатывать многослойную комбинированную упаковку типа «Тетрапак», которая считается одним из самых сложноутилизируемых видов отходов. Уточняется, что сегодня объемы выпуска такой упаковки в России составляют около 240 тысяч тонн в год, а объем переработки — всего 40 тысяч.