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Правительство РФ одобрило меры по стабилизации цен на топливо в России

Российское правительство утвердило решения по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

Российское правительство утвердило решения по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

— Меры одобрены, — приводят слова инсайдера в материале.

Уточняется, что на этом же заседании рассматривались поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

В тот же день стало известно, что Орловская область отменила систему заправки «чет-нечет» по номерам автомобилей. Регион 4 июля стал первым в России, который ввел эту систему, и теперь первым ее отменил.

В российских СМИ появилась информация, что ситуация с наличием топлива и очередями на автозаправочных станциях заметно улучшилась в 13 регионах России. Так, очереди сократились в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской областях.

Санкт-Петербургская биржа с 21 июля вводит новый механизм продажи бензина, согласно которому приобретать топливо на площадке смогут исключительно конечные потребители. Перечень таких участников будет опубликован в специальном разделе сайта биржи.

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