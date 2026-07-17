Правительство РФ одобрило меры по стабилизации цен на топливо в России

Российское правительство утвердило решения по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов. Об этом в четверг, 16 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
— Меры одобрены, — приводят слова инсайдера в материале.
Уточняется, что на этом же заседании рассматривались поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.
В тот же день стало известно, что Орловская область отменила систему заправки «чет-нечет» по номерам автомобилей. Регион 4 июля стал первым в России, который ввел эту систему, и теперь первым ее отменил.
В российских СМИ появилась информация, что ситуация с наличием топлива и очередями на автозаправочных станциях заметно улучшилась в 13 регионах России. Так, очереди сократились в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской областях.
Санкт-Петербургская биржа с 21 июля вводит новый механизм продажи бензина, согласно которому приобретать топливо на площадке смогут исключительно конечные потребители. Перечень таких участников будет опубликован в специальном разделе сайта биржи.