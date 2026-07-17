Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, конкур и многое другое

rkutskMedia, 17 июля. Концерты, соревнования по конкуру и многое другое ждет жителей и гостей столицы Приангарья в выходные дни. Каждый найдет себе событие по вкусу. Обзор самых интересных городских событий грядущего уикенда публикует ИА IrkutskMedia.
18 июля
Открытые областные соревнования по конкуру (0+)
В первый день соревнований в борьбу за призы вступят лучшие всадники Иркутской области, многие из которых являются членами сборной команды региона.
Мероприятие пройдет в 10.00 в конном центре Фонда Тихомировых.
Четвёртый этап Чемпионата и Первенства Иркутской области по мотокроссу (0+)
Мотокросс проводит АНСО «Иркутский центр имени заслуженного мастера спорта Анатолия Гладышева». Более 80 гонщиков встретятся на экстремальных состязаниях.
Зрелищные соревнования на специализированной трассе с препятствиями, где требуется взрывная мощность и бешенная скорость, для выполнения спортсменами прыжков с ювелирной точностью, преодолевая крутые виражи и высокие трамплины.
Мероприятие пройдет в 12.00 на улице Томсона в микрорайоне Ново-Ленино.
Музыка под куполом звёзд. Юлия Тагильцева (арфа) (6+)
Гости мероприятия услышат звучание уникального инструмента, который погружает в атмосферу кельтских мифов и легенд, создает особое настроение и дарит незабываемые мелодии. Музыка Юлии станет аккомпанементом звездопаду в зале, объединив науку и живое звучание в необычное представление.
Мероприятие пройдет в 20.00 в Иркутском планетарии.
19 июля
Отчётный концерт народной фолк-студии «Первоцвет» (0+)
Гости мероприятия услышат лирические, праздничные и шуточные песни, собранные со всех уголков России. Живые голоса и уникальные народные мотивы создадут особую атмосферу — теплую, душевную и по-настоящему неповторимую.
Мероприятие пройдет в 18.00 в Иркутском областном художественном музее.
Оркестр при свечах — Аура Шоу. «Легенды MTV» (12+)
Гости мероприятия смогут вновь услышать любимые хиты своей молодости в исполнении оркестра Aura Show. Тысяча свечей создаст особую атмосферу, в которой прозвучат знакомые до мурашек мелодии — от первых аккордов Depeche Mode до драйва The Black Eyed Peas, от вокала Green Day до треков Eminem, Britney Spears, Madonna, Red Hot Chili Peppers и Justin Timberlake.
Гости услышат свой личный плейлист в оркестровом звучании, где каждая нота напомнит о ярких моментах прошлого.
Мероприятие пройдет в 18.30 в КДЦ «Орбита».