Куда сходить в выходные в Иркутске? Концерты, конкур и многое другое

Гости мероприятия смогут вновь услышать любимые хиты своей молодости в исполнении оркестра Aura Show. Тысяча свечей создаст особую атмосферу, в которой прозвучат знакомые до мурашек мелодии — от первых аккордов Depeche Mode до драйва The Black Eyed Peas, от вокала Green Day до треков Eminem, Britney Spears, Madonna, Red Hot Chili Peppers и Justin Timberlake.