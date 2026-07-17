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МЧС предупреждает о возможных опасностях из-за жары

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Жаркая погода до +31°С ожидается в Беларуси в пятницу, что может привести к природным пожарам, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 84% 758 мм рт. ст. +27°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к отключению электроэнергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, повреждению линий связи и электропередач, деформации асфальтового покрытия и увеличение числа ДТП.

Также существует риск аварий на железной дороге из-за деформации рельсов. Среди прочих факторов опасности спасатели назвали возникновение лесных пожаров и возгорание в жилых и производственных зданиях.

Кроме того, повышается риск заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями, обострения сердечно-сосудистых заболеваний, тепловых ударов и несчастных случаях на воде во время купания.

По данным Белгидромета, в пятницу в республике максимальная температура воздуха составит от +23 до +29°С, по юго-западу температура будет колебаться от +30 до +31°С. Осадки сегодня не ожидаются.

В белорусской столице в утренние часы прогнозируется +16…+19°С, днем — +25…+27°С. Вечером столбик термометра покажет от +21 до +24°С.

Осадков в столице не прогнозируется, ветер будет восточный и юго-восточный, слабый до умеренного.

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