МЧС предупреждает о возможных опасностях из-за жары

Спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к отключению электроэнергии из-за перегрева трансформаторного оборудования, повреждению линий связи и электропередач, деформации асфальтового покрытия и увеличение числа ДТП.
Также существует риск аварий на железной дороге из-за деформации рельсов. Среди прочих факторов опасности спасатели назвали возникновение лесных пожаров и возгорание в жилых и производственных зданиях.
Кроме того, повышается риск заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями, обострения сердечно-сосудистых заболеваний, тепловых ударов и несчастных случаях на воде во время купания.
По данным Белгидромета, в пятницу в республике максимальная температура воздуха составит от +23 до +29°С, по юго-западу температура будет колебаться от +30 до +31°С. Осадки сегодня не ожидаются.
В белорусской столице в утренние часы прогнозируется +16…+19°С, днем — +25…+27°С. Вечером столбик термометра покажет от +21 до +24°С.
Осадков в столице не прогнозируется, ветер будет восточный и юго-восточный, слабый до умеренного.