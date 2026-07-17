74% жителей Нижнего Новгорода знают размер зарплаты своих коллег

74% нижегородцев знают, какая зарплата у их коллег. Об этом сообщили в пресс-службе SuperJob.
Согласно данным опроса, информированность о зарплате руководителя среди подчиненных составляет 26%. При этом в 77% городских компаний информация официально закрыта.
Чаще осведомлены о доходе коллег мужчины, нижегородцы в возрасте до 35 лет и жители с зарплатой свыше 150 тысяч рублей.
Как выяснили аналитики, только 26% горожан не станут ничего предпринимать, если узнают, что коллега с аналогичными обязанностями получает больше. Остальные попросят разъяснений, повышения зарплаты и даже задумаются об увольнении. Так, с неравенством доходов сталкивались 36% респондентов. Чаще они подходили по этому поводу к начальству.
Ранее мы писали, что конфликты из-за кондиционеров случались на работе у 29% нижегородцев.