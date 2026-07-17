74% жителей Нижнего Новгорода знают размер зарплаты своих коллег

Как выяснили аналитики, только 26% горожан не станут ничего предпринимать, если узнают, что коллега с аналогичными обязанностями получает больше. Остальные попросят разъяснений, повышения зарплаты и даже задумаются об увольнении. Так, с неравенством доходов сталкивались 36% респондентов. Чаще они подходили по этому поводу к начальству.