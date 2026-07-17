Дело техники: как создают сельхозмашины и оборудование для аграриев

— С одной стороны, техника — это инструмент, позволяющий аграриям сокращать издержки. А с другой стороны, ее приобретение и обслуживание, как и затраты на удобрения и средства защиты растений, составляют весомую часть бюджета хозяйств. В то же время все больше аграриев начали оценивать эффективность техники не только по цене и срокам окупаемости.