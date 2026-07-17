Дело техники: как создают сельхозмашины и оборудование для аграриев

Аграриев справедливо называют кормильцами всей страны. Благодаря их труду мы можем каждый день есть свежие и вкусные продукты. Достижения агропромышленного комплекса ежегодно демонстрируются на Всероссийском дне поля. Эта выставка под открытым небом в 2026 году проходит в Алтайском крае с 16 по 18 июля.
На пространстве в 49 гектаров в Сибирском агропарке будут представлены в том числе новинки сельхозтехники и оборудования. Развивать агропромышленный комплекс России и его технологическую независимость помогает национальный проект «Продовольственная безопасность». По нацпроекту поддерживают научные разработки новых видов техники и оборудования через механизмы льготного лизинга, предоставление скидок покупателям, компенсацию затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
О том, как создаются машины, облегчающие труд фермеров и позволяющие им получать максимальный урожай, порталу национальныепроекты.рф рассказала генеральный директор компании «Пегас-Агро» Светлана Линник.
— Светлана Анатольевна, ваша компания известна как крупный завод полного цикла, на котором организованы все необходимые процессы — от проектирования в собственном конструкторском бюро до выпуска готовой продукции. Будучи экспертом в этом вопросе, скажите, каким критериям должна соответствовать современная сельхозтехника?
— С одной стороны, техника — это инструмент, позволяющий аграриям сокращать издержки. А с другой стороны, ее приобретение и обслуживание, как и затраты на удобрения и средства защиты растений, составляют весомую часть бюджета хозяйств. В то же время все больше аграриев начали оценивать эффективность техники не только по цене и срокам окупаемости.
При выборе опрыскивателей и разбрасывателей удобрений, в частности, на первый план выходят такие требования, как возможность заехать в поле в нужное время, чтобы внести препараты с максимальным эффектом. Важно также избежать ошибок, связанных с невнимательностью, усталостью или недостаточной квалификацией работников. Ну и, конечно, большое значение имеют сервис и доступность запчастей, чтобы техника не простаивала.
Например, в комплектацию самоходных опрыскивателей-разбрасывателей «Туман», которые мы производим, может входить до пяти сменных модулей. Это позволяет обрабатывать культуры на разных стадиях их роста. В итоге «Туман-3» по уровню производительности может заменить в поле в среднем до трех тракторов с прицепным или навесным оборудованием. А электронная система управления «Пегас-Навигатор» и облачный сервис «Пегас-Прополе» позволяют оптимизировать процесс внесения препаратов. Их расход сокращается благодаря точности выполнения операций и постоянному контролю за качеством обработки.
— Костяк вашего предприятия раньше работал с авиационной техникой. Как это помогает теперь конструкторам создавать наземные модели «Туман» и другие агрегаты?
— Да, это так, до того как начать производство самоходных опрыскивателей, наша команда занималась проектированием самолетов малой авиации и помогала аграриям в обработке полей с воздуха. Этот опыт стал нашим первым шагом в сельском хозяйстве и привел к смене направления деятельности.
Мы проанализировали эффективность применяемых технологий, прониклись задачами и потребностями аграриев, изучили зарубежный опыт. И взялись за создание наземных машин как более надежной, продуктивной и функциональной альтернативы для опрыскивания полей. Этой линии развития завод придерживается до сих пор.
Умение слышать аграриев и разрабатывать решения непосредственно под их нужды и задачи — это залог развития любого сельхозмашиностроителя.
— Но ведь требования аграриев к сельхозтехнике со временем меняются, не так ли?
— Да, поэтому получение обратной связи, умение слышать аграриев и разрабатывать решения непосредственно под их нужды и задачи — это залог развития любого сельхозмашиностроителя, который хочет быть успешным.
Когда-то посевы массово обрабатывали малой авиацией и считали это оптимальным решением. Но специалисты нашего завода предложили конструкцию наземных аппаратов, аналогов которым не было.
Идея конструктора, состоящего из самоходной базы и сменных модулей, позволила расширить функционал и применять машину не только для опрыскивания, но и для разбрасывания минеральных удобрений, внесения препаратов в прикорневую зону. Наши машины позволяют оперативно проводить краевые обработки полей в случаях, если требуется быстро защитить их от вредителей — например, при нашествии саранчи.
Самоходная база имеет облегченную конструкцию и два типа колес, в том числе шины низкого давления. Именно благодаря этому в периоды, когда трактора и тяжелые опрыскиватели вязнут в переувлажненном грунте, наша техника может выехать в поле и провести подкормку.
Аграрии быстро оценили все достоинства «Туманов». Но со временем пользователям захотелось большего комфорта, большей мощности и производительности. Сегодня в тренде цифровизация, и важно, чтобы машина не просто выходила в поле и выполняла некий объем работ, но и могла на разных участках поля вносить нужные дозы препарата в соответствии с потребностями растущей там культуры.
— Внешний вид некоторых ваших моделей был разработан с участием студий промышленного дизайна. Производители техники часто пренебрегают такими дополнительными вложениями, потому что они отражаются на себестоимости…
— На определенном этапе, отточив функционал оборудования, мы поняли, что машина должна быть не только производительной, но и красивой. Это тоже конкурентное преимущество.
Тогда мы обратились к известному дизайнеру Артемию Лебедеву, и в результате сотрудничества с его студией родился флагман нашего завода — самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3», который сохранил все преимущества предыдущих моделей, но при этом стал более эффектным, стильным и комфортным.
«Туман-3» был первым проектом, реализованным совместно с Министерством промышленности и торговли РФ в рамках постановления правительства № 1649 по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это очень эффективная мера поддержки, дающая возможность отечественным сельхозмашиностроителями развивать свою продуктовую линейку. И мы надеемся, что правительство сохранит ее и в будущем.
Сочетание многофункциональности и высокой производительности нашей техники для ряда стран является уникальным предложением.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о своих последних разработках, которые будут представлены на Всероссийском дне поля в Алтайском крае.
— Там будут две наши новинки — самоходный опрыскиватель-распределитель с динамическим клиренсом «Туман-4» и самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-5».
Пользователи давно просили создать модель, способную обрабатывать такие высокорослые культуры, как кукуруза, подсолнечник. Поэтому «Туман-4» сразу вызвал интерес. Клиренс (высота от земли до самой нижней точки машины. — Прим. ред.) регулируется в диапазоне от 1,6 до 2 м с помощью гидравлической системы.
Сейчас «Туман-4» успешно работает на полях в Ростовской области, на Ставрополье, в Поволжье и Сибири. Машина уже получила несколько наград: золотую звезду конкурса инноваций в рамках выставки «Агросалон-2024», золотую медаль профессионального конкурса в рамках выставки «Золотая осень — 2025», а также звание лауреата национальной премии «Бренд года» в категории «Сельхозмашиностроение».
Но лучше всего об оценке «Тумана-4» говорят цифры: вся партия машин, которую завод планировал выпустить в 2026 году, на текущий момент уже распродана.
Кроме того, гости выставки смогут поучаствовать в тест-драйве новой модели «Туман-5», которая создана на базе хорошо знакомой аграриям флагманской модели завода — «Туман-3». Новинка сохранила тот же набор модулей и два типа колес — шины низкого давления для ранних весенних работ и узкие колеса для работы по междурядьям. При этом машина стала выше: ее клиренс составляет 900 мм. Но главное отличие новой техники в том, что она обзавелась передним приводом.
— Насколько успешно вам удается работать на экспорт с учетом западных санкций?
— «Пегас-Агро» активно развивает экспортное направление. Наши «Туманы» уже показали себя на полях Казахстана, Республики Беларусь, Молдовы, а также Монголии. Сочетание многофункциональности и высокой производительности нашей техники для ряда стран является уникальным предложением, поэтому машины вызывают интерес.
— Каковы планы вашей компании? Будет ли расширена линейка продукции?
— Да, мы продолжаем работу над несколькими новыми проектами и некоторые из них планируем представить широкой аудитории уже в этом сезоне.