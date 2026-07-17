Началось голосование за новый облик хабаровского музтеатра

По итогам общественного голосования не менее трех работ будут презентованы на градостроительном совете. После того, как будет определен проект-победитель, начнутся этапы подготовки к строительству: разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения госэкспертизы, определение генерального подрядчика для выполнения строительных работ.