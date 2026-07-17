На портале «Госуслуги» (6+) запущено голосование за новый облик здания Хабаровского краевого академического музыкального театра. На площадке представлено 7 архитектурных концепций фасада авторов из Хабаровска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга и Якутска. Проголосовать за понравившийся проект можно по ссылке до 25 июля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Процесс максимально открытый: высказаться может каждый желающий. Глава региона Дмитрий Демешин неоднократно подчеркивал, что театр для людей, поэтому особо значимо услышать мнение каждого человека, неравнодушного к судьбе ведущего учреждения культуры региона. Итоги опроса будут представлены губернатору как основа для финального выбора концепции», — уточнили в министерстве культуры края.
Напомним, по поручению губернатора края Дмитрия Демешина был проведен финальный открытый конкурс на лучшую архитектурную концепцию фасада здания Хабаровского краевого академического музыкального театра. Свое видение будущего театра мог представить любой желающий: как физическое лицо, так и профессиональная компания по проектированию.
Началось голосование за новый облик хабаровского музтеатра. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
Началось голосование за новый облик хабаровского музтеатра. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
Началось голосование за новый облик хабаровского музтеатра. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
Началось голосование за новый облик хабаровского музтеатра. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
Началось голосование за новый облик хабаровского музтеатра. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
Началось голосование за новый облик хабаровского музтеатра. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
Началось голосование за новый облик хабаровского музтеатра. Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края.
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Комиссия в составе 18 экспертов, среди которых специалисты в области архитектуры и градостроительства, комплексно оценила 34 проекта из 11 городов страны по следующим ключевым параметрам: выразительность проекта, интегрированность в окружающую среду, стоимость, реалистичность (реализуемость) проектных решений, применение в проекте отечественных материалов.
По словам экспертов комиссии, представленные концепции разнообразны, при этом все они отражают локальную идентичность здания.
По итогам общественного голосования не менее трех работ будут презентованы на градостроительном совете. После того, как будет определен проект-победитель, начнутся этапы подготовки к строительству: разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения госэкспертизы, определение генерального подрядчика для выполнения строительных работ.
Семь вариантов фасада хабаровского музтеатра отобрали на архитектурном конкурсе.
Всего для участия в открытом конкурсе поступили 34 проекта.