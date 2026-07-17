Демешин заявил о планах развивать переработку леса в Хабаровском крае

Хабаровский край намерен развивать переработку древесины внутри региона и создавать условия для появления новых производств. Об этом губернатор Дмитрий Демешин рассказал полномочному представителю президента в ДФО Юрию Трутневу на заседании Совета Дальнего Востока.
Поводом для обсуждения стало решение о запрете вывоза круглого леса за границу. Мера должна стимулировать глубокую переработку древесины внутри страны.
По словам Дмитрия Демешина, Хабаровский край уже движется в этом направлении. Регион занимает четвертое место в России по запасам леса — более 5 млрд кубометров, а на край приходится около половины всего делового леса, который перерабатывают на Дальнем Востоке.
«Считаем, что лес должен приносить пользу именно здесь», — отметил губернатор.
Одним из направлений развития отрасли глава региона назвал деревянное домостроение. По его словам, в крае разработана программа поддержки этого направления, которая объединяет несколько механизмов — развитие сельских территорий, переселение из аварийного жилья и строительство новых домов.
«Сегодня мы строим дома из дерева в Чегдомыне, возводим целый микрорайон в Николаевске-на-Амуре. И еще ряд районов — Ванинский, Ульчский — претендуют на эту программу», — рассказал Дмитрий Демешин.
Губернатор подчеркнул, что подобный комплексный подход к деревянному домостроению пока является уникальным для Дальнего Востока.
«Мы — первопроходцы. Такого комплексного подхода к деревянному домостроению, как у нас, на Дальнем Востоке еще не было», — заявил он.
По мнению главы края, рост спроса на деревянные материалы позволит привлечь новых инвесторов и расширить переработку древесины.
«Когда есть большой спрос на материалы, появляются и производства, которые занимаются переработкой древесины. Привлекаем новых инвесторов в отрасль», — отметил Дмитрий Демешин.
Губернатор считает, что у региона есть все возможности для укрепления позиций в лесной промышленности.
«У Хабаровского края есть все возможности для того, чтобы стать лидерами в сфере лесопереработки», — сказал Дмитрий Демешин.