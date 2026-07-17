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Над Ростовской областью и 11 регионами РФ отражена атака ВСУ

С 20:00 16 июля до 08:00 17 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 12 регионами России, включая Ростовскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 20:00 16 июля до 08:00 17 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над 12 регионами России, включая Ростовскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака беспилотников отражена над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ночью 17 июля беспилотники уничтожены в Аксайском, Каменском, Неклиновском, Сальском, Усть-Донецком районах. Информация о пострадавших не поступала.

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