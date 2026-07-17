Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов крымчан на ₽2 млрд

В Сбербанке рассказали об одном из примеров такой помощи — случае с пансионатом в прибрежном поселке в Крыму, который работает уже 25 лет и взял кредит на 30 млн руб. на ремонт всей территории. «Но в связи с обстановкой в регионе туристический поток значительно снизился. Клиенты начали массово отменять брони, что привело к потере заработка и возможности обслуживать кредит в прежнем объеме. Реструктуризация помогла пансионату остаться на плаву, не сокращать штат и готовиться к новому сезону», — отметил банк.