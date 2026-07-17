Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов крымчан на ₽2 млрд

Сбербанк с конца июня одобрил реструктуризацию кредитов жителям и предпринимателям Крыма и Севастополя на сумму около 2 млрд руб., сообщили РБК в банке.
Как уточнили в «Сбере», из этой суммы на предпринимателей, работающих в этих субъектах Федерации, пришлось более 1 млрд руб.
«Больше всего обращений поступило от клиентов, которые работают в сфере торговли, услуг, транспорта и логистики. Все обращения “Сбер” рассматривает в самые короткие сроки, индивидуально подбирает программу и условия реструктуризации, в решении руководствуется потребностями и ситуацией каждого клиента», — пояснили в банке.
В Сбербанке рассказали об одном из примеров такой помощи — случае с пансионатом в прибрежном поселке в Крыму, который работает уже 25 лет и взял кредит на 30 млн руб. на ремонт всей территории. «Но в связи с обстановкой в регионе туристический поток значительно снизился. Клиенты начали массово отменять брони, что привело к потере заработка и возможности обслуживать кредит в прежнем объеме. Реструктуризация помогла пансионату остаться на плаву, не сокращать штат и готовиться к новому сезону», — отметил банк.
Также там рассказали об одном из крупнейших сервисов по аренде автомобилей в Крыму, который имеет кредит в «Сбере» и планировал расширение в этом году, но не смог исполнять обязательства из-за снижения турпотока, — ему также одобрили реструктуризацию.
«Сбер» напомнил, что для предпринимателей в Крыму и Севастополе реализуются следующие меры поддержки:
кредитные каникулы в соответствии с условиями федерального закона № 276-ФЗ на срок до шести месяцев;
реструктуризация кредита с максимальным сроком отсрочки погашения по процентам 12 месяцев, сроком отсрочки погашения основного долга 12 месяцев и возможностью пролонгации кредита до 24 месяцев;
отсрочка по кредиту в случае причинения ущерба здоровью или имуществу предпринимателя, по программе можно запросить отсрочку погашения основного долга на 12 месяцев, пролонгировать кредит до 24 месяцев, максимальный срок отсрочки погашения по процентам — 12 месяцев, а на время льготного периода проценты по кредиту не начисляются.
Банк напомнил, что его офисы на полуострове продолжают работать в штатном режиме даже в условиях отключения электроэнергии, а мобильные офисы выезжают в населенные пункты. Банкоматы и терминалы оплаты работают при наличии света и связи в конкретном регионе.
О мерах поддержки для предпринимателей Крыма и Севастополя Сбербанк объявил 29 июня.
26 июня глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым решили ввести режим чрезвычайной ситуации в обоих регионах. До этого на полуострове ввели режим временного ограничения электроснабжения, чтобы ликвидировать перегрузку электрических сетей. Крупнейшие банки в Севастополе подключили к независимым от общей энергосети источникам питания.
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