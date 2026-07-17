Врачи выполнили сложную операцию по сохранению пальца на руке 25-летнего калининградца. Специалисты больницы скорой медицинской помощи провели подобное вмешательство впервые. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава.
Парень получил травму во время рабочей смены. Сотрудники скорой помощи доставили его в больницу с практически полностью утраченными мягкими тканями большого пальца правой кисти. По словам врачей, в подобных ситуациях ткани погибают, развивается некроз, поэтому в большинстве случаев выполняют ампутацию.
«Когда меня привезли в больницу, я сразу спросил у врача: скажите честно, палец ампутируют или нет? Это была моя единственная мысль. Мне ответили, что травма очень тяжелая, но они постараются его спасти. Тогда появилась надежда», — рассказал пациент.
Врачи остановили кровотечение, обработали рану и подготовили пациента к сложному реконструктивному лечению. Через несколько дней травматологи-ортопеды выполнили первую операцию.
Следующие пять недель стали самым непростым этапом восстановления: всё это время кисть была фиксирована к области, откуда был взят кровоснабжаемый лоскут, чтобы пересаженные ткани смогли полностью прижиться. Затем врачи выполнили второй этап операции и завершили реконструкцию, — сообщили в Минздраве.
По словам врачей, сейчас палец пациента находится в хорошем состоянии. Его функции восстановлены примерно на 85−90%. Весь процесс лечения занял около трёх месяцев.
«Полностью вернулся хват. Восстановлена мелкая моторика. Пациент уже может писать, печатать на клавиатуре, удерживать мелкие предметы, выполнять практически весь объём бытовых действий. Для большого пальца именно функция захвата является ключевой, и нам удалось ее сохранить», — отметили врачи.