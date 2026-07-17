Врачи выполнили сложную операцию по сохранению пальца на руке 25-летнего калининградца

«Когда меня привезли в больницу, я сразу спросил у врача: скажите честно, палец ампутируют или нет? Это была моя единственная мысль. Мне ответили, что травма очень тяжелая, но они постараются его спасти. Тогда появилась надежда», — рассказал пациент.