В Волгограде самокаты ВУШ внезапно ушли на зимовку в середине лета

Официально причину ухода компания Whoosh не озвучила, чат поддержки тоже не работает. Возможно, сказались ограничения, которые ввели в Волгограде в этом году. Самокаты уже давно нельзя арендовать в центре города, запрещено пользоваться ими в ряде туристических мест. Также владельцев теперь наказывают за брошенный пользователями в неположенном месте транспорт.