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В Волгограде самокаты ВУШ внезапно ушли на зимовку в середине лета

Кикшеринг Whoosh перестал работать в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде в середине лета с улиц города исчезли желтые прокатные электросамокаты. Кикшеринговый сервис ВУШ перестал обслуживать город на Волге. Пользователи в Волгограде, заходя в приложение, видят объявление «Ушли на зимовку». Обычно это происходит поздней осенью.

Официально причину ухода компания Whoosh не озвучила, чат поддержки тоже не работает. Возможно, сказались ограничения, которые ввели в Волгограде в этом году. Самокаты уже давно нельзя арендовать в центре города, запрещено пользоваться ими в ряде туристических мест. Также владельцев теперь наказывают за брошенный пользователями в неположенном месте транспорт.