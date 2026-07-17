Туристско-информационный центр Чердыни за год посетили более 15 тысяч человек

В настоящее время в здании завершаются ремонтные работы. После открытия гостевой дом сможет принять туристов в 12 номерах, еще две студии оборудованы во флигеле. На территории уже есть гриль-домик, продолжается строительство банного комплекса. Основной этап реконструкции планируют закончить в августе 2026 года. В следующем году рядом появятся апартаменты в деревянном доме, а также детская и спортивная площадки. Реализация проекта позволит увеличить количество мест для размещения гостей города.