Больше тысячи жителей Хабаровского края заключили соцконтракт

Больше тысячи социальных контрактов заключено в Хабаровском крае с начала года, 43 из них — с участниками СВО и их семьями. Таким образом, государственную поддержку получили почти три тысячи человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Больше всего людей получили деньги на открытие своего дела, на поиск работы, на преодоление трудной жизненной ситуации, а также на обзаведение личным подсобным хозяйством.
Одним из получателей социального контракта стал житель села Матвеевка Хабаровского района Владимир Вяткин. Он рассказал свою историю.
— Я давно планировал открыть свое дело. Узнал о социальном контракте, и эта возможность меня заинтересовала. Сложностей с оформлением не было. Я купил материалы, оборудование и открыл свой автосервис. Теперь я имею стабильный.
На развитие индивидуальной предпринимательской деятельности можно получить до 350 тысяч рублей, на поиск работы — 25 186 рублей в течение четырех месяцев, на то, чтобы завести хозяйство и начать заниматься огородничеством — до 200 тысяч рублей.
Право на социальный контракт имеют семьи и одинокие граждане, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного в крае на дату обращения. В 2026 году он составляет 23 106 рублей.
В приоритетном порядке соцконтракт заключается с многодетными семьями, участниками СВО и членами их семей.
С января нынешнего года изменен подход к заключению социального контракта с демобилизованными участниками специальной военной операции. Чтобы помочь им открыть свое дело, предусмотрена возможность сделать это без оценки нуждаемости.
По выбору участников СВО, имеющих инвалидность I или II группы, социальный контракт может быть заключен с их супругами, которые являются безработными, и они ищут работу.
Для заключения такого социального контракта требуется рекомендация фонда «Защитники Отечества».
— Цель социального контракта — помочь участникам СВО адаптироваться в мирной жизни, создать постоянный источник дохода. Если это необходимо, военнослужащим, недавно вернувшимся с фронта, можно пройти обучение и получить консультации в центре «Мой бизнес», — отметили в минсоцзащите Хабаровского края.