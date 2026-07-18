Новые нормы учебной нагрузки вводятся для младшеклассников в Хабаровском крае

С 1 сентября 2026 года в школах региона начнут действовать обновленные требования к учебной нагрузке для учеников 1−4 классов. Государство ограничило максимальный объем аудиторных занятий за все четыре года обучения — теперь он составляет от 2966 до 3305 академических часов. Для сравнения, ранее допустимый диапазон был шире — от 2954 до 3345 часов. Снижение верхней планки, по мнению разработчиков, позволит уменьшить стресс у младшеклассников, освободив время для сна, прогулок и занятий в секциях. Также с 1 сентября для учеников первых классов отменяются домашние задания. Соответствующее решение закреплено в письме Минпросвещения РФ. Ранее действовавшие нормы предусматривали, что суммарное время выполнения домашних заданий в первом классе не должно превышать одного часа в день, однако теперь практика полностью исключена. Для учащихся со второго по четвертый класс домашние задания сохраняются. Их объем регламентирован: для 2−3 классов — до полутора часов в день, для 4−5 классов — до двух часов. Нововведения направлены на снижение перегрузок и сохранение здоровья детей на начальном этапе обучения.