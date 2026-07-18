На ТИМ «Бирюса» стартовал 20-й сезон смены «Мы молодые»

Новую цифровую платформу для молодежи Красноярского края планируют обсудить на 20-м сезоне смены «Мы молодые» Всероссийского форума ТИМ «Бирюса». Накануне смену, объединившую более 600 представителей молодежных программ и общественных движений Красноярского края, открыли первый заместитель губернатора края — руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко и руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева. На этой смене собрался молодежный актив региона — те, на кого мы делаем ставку и для кого работает молодёжная политика, — сказал на открытии смены Сергей Пономаренко. Образовательная программа смены включает лекции ведущих экспертов, мастер-классы, командное проектирование, разбор лучших практик, а также панельные дискуссии. Кроме того, участники поделятся предложениями по празднованию 400-летия Красноярска и обсудят бренд грядущего юбилея, а также посоревнуются за кубок КВН. «Бирюса» — это уникальное место встречи. Здесь завязываются новые знакомства, сюда съезжаются со всей страны. В какой-то мере она стала визитной карточкой не только Красноярского края, но и всей Сибири, — подчеркнул председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко. Как отмечают организаторы, на этой смене пройдет защита проектов конкурса «Росмолодёжь. Гранты», к которому допущен 41 проект. Лучшие инициативы получат поддержку до 1 млн рублей. Напомним, форум проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».