Нижегородцев приглашают присоединиться к всероссийской акции «Россия — это…», которая стартовала в рамках информационной кампании Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» при поддержке Роспатриотцентра. Об этом сообщают организаторы.
Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» проводится с 2024 года по поручению Президента Российской Федерации. Его цель — совершенствование механизмов патриотического воспитания и развитие сферы наставничества. Конкурс включает несколько номинаций, в том числе для начинающих и опытных наставников, руководителей, сотрудников силовых ведомств, участников и ветеранов специальной военной операции.
«В прошлом году пять наших педагогов доказали свой высокий профессионализм в финале Всероссийского конкурса наставников “Быть, а не казаться”, и мы гордимся тем, что их достижения продолжают традиции прошлых лет. Именно для того, чтобы такие примеры служения вдохновляли тысячи людей по всей стране, запущена акция “Россия — это…”. Уверены, что эти слова станут отражением тех ценностей, которыми живет наша молодёжь всего региона», — отметила министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.
Акция «Россия — это…» продлится до 1 октября 2026 года, она направлена на формирование гражданской позиции и чувства сопричастности к судьбе страны. К ней могут присоединиться школьники, студенты, активисты молодёжных организаций, а также участники Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться».
Организаторы предлагают каждому участнику ответить на вопрос «Россия — это…», завершив фразу одним словом или коротким высказыванием, отражающим личные ценности, взгляд на жизнь или мечты о будущем.
Чтобы присоединиться к акции, необходимо:
разместить в социальной сети информационный пост с продолжением фразы «Россия — это…»; сделать фотографию и поместить ее в брендированную цифровую фоторамку, доступную по ссылке; опубликовать готовую работу в социальных сетях с хештегами #РоссияЭто и #Роспатриотцентр.
Акция «Россия — это…» продолжает традицию всероссийских патриотических проектов, создавая пространство для личного высказывания и укрепления связи между поколениями.