Нижегородцев приглашают присоединиться к всероссийской акции «Россия — это …»

«В прошлом году пять наших педагогов доказали свой высокий профессионализм в финале Всероссийского конкурса наставников “Быть, а не казаться”, и мы гордимся тем, что их достижения продолжают традиции прошлых лет. Именно для того, чтобы такие примеры служения вдохновляли тысячи людей по всей стране, запущена акция “Россия — это…”. Уверены, что эти слова станут отражением тех ценностей, которыми живет наша молодёжь всего региона», — отметила министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.