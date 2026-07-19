В Алапаевске завершились «Царские дни»

На Урале во время Гражданской войны погибли многие члены императорской семьи. В Екатеринбурге в июле 1918 года убили отрекшегося от престола Николая II с женой и детьми, а в Алапаевске оборвалась жизнь других членов дома Романовых, включая великую княгиню Елизавету Федоровну, сестру императрицы. Так, в ночь на 18 июля 1918 года узников вывезли из здания школы, где они содержались, под предлогом перевода в более безопасное место. Однако пленников доставили… к шахте, расположенной неподалеку от города, где они и погибли.
Во время «Царских дней» в Алапаевске прошел крестный ход: паломники, священнослужители, горожане дошли до трагического места — Нижне-Селимской шахты — и совершили богослужение.
Анна Громова, председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско‑Сергиевское просветительское общество», напомнила, что семья государя даже в тяжелые времена оставалась дружной и умела жертвовать собой ради других. Чтобы почтить память погибших, нужно совершать добрые дела: помогать людям, беречь семью, заботиться о детях, высказалась она.
Отметим, важной частью «Царских дней» стали «Музейно‑просветительские Свято‑Елисаветинские чтения». Ученые, музейные работники, студенты и школьники обсуждали вклад Романовых в развитие государства. Кроме того, в Алапаевске развернулась благотворительная ярмарка. Собранные с нее средства направят на помощь семьям участников специальной военной операции.