В Алапаевске завершились «Царские дни»

На Урале во время Гражданской войны погибли многие члены императорской семьи. В Екатеринбурге в июле 1918 года убили отрекшегося от престола Николая II с женой и детьми, а в Алапаевске оборвалась жизнь других членов дома Романовых, включая великую княгиню Елизавету Федоровну, сестру императрицы. Так, в ночь на 18 июля 1918 года узников вывезли из здания школы, где они содержались, под предлогом перевода в более безопасное место. Однако пленников доставили… к шахте, расположенной неподалеку от города, где они и погибли.