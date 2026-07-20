Около 900 МКД в Самаре могут передать под управление тольяттинской УК

По информации представителей Союза председателей МКД, под управление тольяттинской компании уже перешло около 20 домов, которые расположены на улицах Осипенко, XXII Партсъезда, Потапова, Ново-Садовой и на Волжском шоссе. Причем почти все они уже несколько лет находятся в статусе ТСН или ТСЖ.