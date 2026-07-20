10 лет колонии дали нижегородцу за избиение его матери, повлекшее ее смерть

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода Алексей Овчинников проведёт 10 лет в колонии строгого режима: суд подтвердил приговор за преступление, ставшее причиной смерти его матери. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
Трагический инцидент произошёл 29 сентября 2025 года в квартире, где Овчинников находился вместе с матерью. В ходе вспыхнувшего словесного конфликта мужчина нанёс женщине многочисленные удары руками и ногами. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — потерпевшая скончалась.
Автозаводский районный суд г. Нижнего Новгорода 21 апреля 2026 года признал Овчинникова виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего, и назначил наказание — 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Защита подала апелляционную жалобу, однако 16 июля 2026 года Нижегородский областной суд рассмотрел материалы дела и оставил первоначальный приговор без изменений. Апелляционное определение обрело законную силу сразу после вынесения.
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