10 лет колонии дали нижегородцу за избиение его матери, повлекшее ее смерть

Трагический инцидент произошёл 29 сентября 2025 года в квартире, где Овчинников находился вместе с матерью. В ходе вспыхнувшего словесного конфликта мужчина нанёс женщине многочисленные удары руками и ногами. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — потерпевшая скончалась.