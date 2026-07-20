Виновника смертельного ДТП на ул. Горького отправили в колонию-поселение

Фигурант — 34-летний житель Калининграда. 10 декабря 2024 года вечером он, управляя «Ауди Q8», не выбрал безопасную скорость движения и при проезде перекрестка Горького-Сибирякова и столкнулся с «Ситроеном». Тот отбросило на ограждение остановки, которое упало на пешехода.