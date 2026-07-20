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Виновника смертельного ДТП на ул. Горького отправили в колонию-поселение

Вынесен приговор по делу о страшной аварии.

Виновника смертельного ДТП на ул. Горького отправили в колонию-поселение на 3 года. О приговоре сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фигурант — 34-летний житель Калининграда. 10 декабря 2024 года вечером он, управляя «Ауди Q8», не выбрал безопасную скорость движения и при проезде перекрестка Горького-Сибирякова и столкнулся с «Ситроеном». Тот отбросило на ограждение остановки, которое упало на пешехода.

54-летний водитель «Ситроена» погиб на месте, 39-летняя женщина, которая стояла на остановке, получила тяжелые травмы.

Водителя лишили прав на 2 года. В пользу пострадавшего пешехода и супруги погибшего взыскано 1,3 млн рублей.

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