Торговец сувенирами с Баумана получил 10 суток за долги в 1 млн рублей

В Казани торговец сувенирами с улицы Баумана проведёт 10 суток под административным арестом — за то, что уклонялся от оплаты штрафов за незаконную торговлю. Его задолженность перед городом достигла 964 тысяч рублей. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии.
Как пояснили в исполкоме, административный арест не освобождает нарушителя от необходимости погасить накопившуюся задолженность. Штрафы, назначенные ранее, должны быть выплачены в полном объёме.
Всего с начала года в Казани прошло 17 рейдов по поиску должников за незаконную торговлю. По их результатам к административному аресту приговорили 12 человек, ещё двое нарушителей получили наказание в виде обязательных работ.
Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что административная комиссия выполняет важную задачу — защищает общественные интересы. По его словам, есть недобросовестные предприниматели, которые ставят личную выгоду выше интересов большинства.
«Как правило, такие собственники понимают только язык штрафов», — подчеркнул Метшин.
Начальник управления по организации деятельности административных комиссий Александр Земченко отметил, что подобные рейды помогают повысить собираемость штрафов и предотвратить повторные нарушения. Напомним, по закону административный штраф необходимо оплатить в течение 60 дней после вступления постановления в силу.