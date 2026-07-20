Торговец сувенирами с Баумана получил 10 суток за долги в 1 млн рублей

В Казани торговец сувенирами с улицы Баумана проведёт 10 суток под административным арестом — за то, что уклонялся от оплаты штрафов за незаконную торговлю. Его задолженность перед городом достигла 964 тысяч рублей. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии.