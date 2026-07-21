Врач предупредил о рисках купания в теплых водоемах: болезни и бактерии

Водные процедуры в теплый сезон в любом водоеме могут стать риском повышенной опасности. Ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИХ Пироговского университета Анатолий Тян предупредил, что независимо от водоема, будь то море, озеро, река или бассейн, высок риск подхватить инфекцию, которую усиливает жаркая погода.
Бактерии в жару размножаются гораздо быстрее, температура воды выше 25 для них идеальная среда. Даже в бассейне снижается эффективность хлора.
Еще один риск — кишечные инфекции. При заглатывании воды можно заразиться энтеровирусом, ротавирусом, гепатитом А, дизентерией и сальмонеллезом.
В теплой воде выше риск подхватить кожные и грибковые заболевания — это микоз, «зуд купальщика» (церкариозом), вирусные бородавки или контагиозный моллюск.
Наконец, можно подхватить отит, коньюнктивит. А вот заразиться гинекологическими заболеваниями или ИППП (инфекциями, передающимися половым путем) нельзя, они гибнут во внешней среде.
Кстати, сильная жара влияет на менструальный цикл. Температура воздуха выше 26−28°С может усиливать выделения из-за компенсаторного расширения сосудов для охлаждения организма. Могут быть сбои и задержки, так как жара — это стресс для эндокринной системы.
— Еще одно возможное последствие влияния жары — усиление ПІМС: могут обостриться привычные симптомы предменструального синдрома, — рассказывает доктор mk.ru.
Врач рекомендовал купаться только в утвержденных местах и стараться не глотать воду. Если рядом есть стоячие водоемы, использовать репелленты от насекомых, а так же носить пляжную обувь.