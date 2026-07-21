Подорожало почти всё: как изменились «голубые ценники» с 2024 года

На большинство товаров цены зафиксировать не удалось. Заметнее всего они выросли на овощи. К примеру, килограмм картофеля подорожал с августа 2024 года на 50−60 рублей, лук — на 40−50 рублей, морковь — на 32−50 рублей, капуста — на 30−54 рубля. Тушку цыплёнка теперь можно приобрести за 218−250 рублей за килограмм, что на 38−60 рублей дороже, чем двумя годами ранее, впрочем и ценники на этот товар сменили цвет на белый.