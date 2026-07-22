В рядах кандидатов в Госдуму от Волгоградской области появилась «зеленая»

Стало известно о регистрации еще одного кандидата в депутаты Госдумы от Волгоградской области. Как сообщили в ИКВО, партия «Зеленые» выдвинула по Волгоградскому одномандатному избирательному округу № 85 Дарью Казакову.
Дарья Казакова — жительница Москвы. Она работает юристом в аудиторской фирме.
Напомним, накануне V102.RU опубликовало обзорный материал о том, кто собирается занять места в красивом здании на Охотном ряду, а также о претендентах на освободившийся мандат депутата облдумы.
Фото ИКВО.
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