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В рядах кандидатов в Госдуму от Волгоградской области появилась «зеленая»

Стало известно о регистрации еще одного кандидата в депутаты Госдумы.

Стало известно о регистрации еще одного кандидата в депутаты Госдумы от Волгоградской области. Как сообщили в ИКВО, партия «Зеленые» выдвинула по Волгоградскому одномандатному избирательному округу № 85 Дарью Казакову.

Дарья Казакова — жительница Москвы. Она работает юристом в аудиторской фирме.

Напомним, накануне V102.RU опубликовало обзорный материал о том, кто собирается занять места в красивом здании на Охотном ряду, а также о претендентах на освободившийся мандат депутата облдумы.

Фото ИКВО.

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