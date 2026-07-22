Стали известны лучшие продукты для борьбы с отеками

Отеки в жару возникают из-за того, что организму не хватает жидкости и он удерживает ее в тканях. Об этом в беседе с aif.ru рассказала инструктор ЛФК Лилия Сеу.
«Отеки ног не только внешний дефект, но и потенциально опасный симптом, который может говорить о проблемах с сердцем и почками. Поэтому, прежде чем бороться с ними, надо навестить врача и выяснить их причину», — сказала она.
Специалист отметила, что для уменьшения отеков нужно пить в течение дня больше чистой воды; исключить соленую, копченую пищу, консервы, фастфуд; следует есть больше свежих овощей и фруктов. Особенно хороши овощи, богатые калием (авокадо, шпинат, брокколи, болгарский перец, печеный картофель).
Также она рекомендовала увеличить физическую активность, поскольку гиподинамия способствует застою жидкости в тканях.
Телеканал «Царьград» сообщил, что самой частой причиной отеков является венозная недостаточность и кардиологические заболевания, например, варикозное расширение вен. Любая патология сердца сопровождается отечностью, особенно отекают ноги к вечеру.