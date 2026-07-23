С 2022 года прирост потока туристов в Прикамье составил 187 тысяч человек

Поток туристов в Пермский край с 2022 года увеличился на 187 тысяч человек, сообщил заместитель председателя правительства Прикамья, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрий Беланович. Это отвечает целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Благодаря мерам поддержки нацпроекта и привлечению средств инвесторов в регионе реализуется ряд инвестиционных проектов, в рамках которых создаются новые средства размещения и точки притяжения для туристов. Это позволяет наращивать туристический поток в край. Так, с 2022 года прирост туристов составил 187 тысяч человек», — отметил Дмитрий Беланович.
Он также подчеркнул, что Пермский край занимает лидирующие позиции в федеральном рейтинге регионов по развитию туризма по итогам 2025 года. Так, по программам поддержки отрасли Прикамье занимает второе место.
«Мы видим, что туризм стал значимой частью экономики региона, важно общаться с экспертами, обсуждать, как можно развивать бренды городов с учетом удачных примеров, имеющихся на территории», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.