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Минобразования назвало причину снижения проходного балла в медвузы Беларуси

Минобразования сказало, почему в медвузах Беларуси проходной балл стал ниже.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования назвали причину снижения проходных баллов в медицинских вузах Беларуси, рассказали на ОНТ.

По словам начальника Главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергея Пищова, в белорусских медвузах, прежде всего, значительно возросло количество бюджетных мест. Это связано с имеющейся потребностью в стране данных специалистов.

Министерство здравоохранения, которое является заказчиком кадров, утвердило цифры приема на бюджетные места. Большее количество мест повлияло на снижение проходного балла.

— Цифры приема на бюджет выше, чем в прошлом году. Эти места у нас заполнены, — констатировал он.

К слову, ранее Минобразования назвало топ специальностей в белорусских вузах с конкурсом более пяти человек на место.

Тем временем новый запрет появился в зоопарках Беларуси.