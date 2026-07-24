Минобразования назвало причину снижения проходного балла в медвузы Беларуси

В Министерстве образования назвали причину снижения проходных баллов в медицинских вузах Беларуси, рассказали на ОНТ.
По словам начальника Главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергея Пищова, в белорусских медвузах, прежде всего, значительно возросло количество бюджетных мест. Это связано с имеющейся потребностью в стране данных специалистов.
Министерство здравоохранения, которое является заказчиком кадров, утвердило цифры приема на бюджетные места. Большее количество мест повлияло на снижение проходного балла.
— Цифры приема на бюджет выше, чем в прошлом году. Эти места у нас заполнены, — констатировал он.
К слову, ранее Минобразования назвало топ специальностей в белорусских вузах с конкурсом более пяти человек на место.
Тем временем новый запрет появился в зоопарках Беларуси.