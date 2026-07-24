Мать застрелила сына, замуровала в стену и неделями притворялась им в США

Полиция начала поиски Гейтера в декабре 2023 года, когда его брат сообщил полиции Галфпорта, что не получал от него вестей в течение недели. По словам родственника, он должен был отправиться за покупкой машины в Луизиану на такси Uber, но в приложении для совместных поездок не было зафиксировано никакой активности.