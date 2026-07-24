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Мать застрелила сына, замуровала в стену и неделями притворялась им в США

В США мать убила сына, чтобы «избавить его от страданий» из-за депрессии.

Источник: Комсомольская правда

В американском штате Миссисипи 69-летняя Джерри Роби убила своего 42-летнего сына Джона Гейтера, замуровала его тело в стену и несколько недель притворялась им для окружающих. Преступление было совершено еще в 2023 году, а накануне женщину приговорили к пожизненному заключению, сообщает Daily Mail.

Полиция начала поиски Гейтера в декабре 2023 года, когда его брат сообщил полиции Галфпорта, что не получал от него вестей в течение недели. По словам родственника, он должен был отправиться за покупкой машины в Луизиану на такси Uber, но в приложении для совместных поездок не было зафиксировано никакой активности.

Примерно через месяц мачеха и брат Гейтера снова обратились в полицию, заявив, что получили звонок и текстовые сообщения с его номера. Однако они не поверили, что эти сообщения на самом деле отправил Гейтер.

18 января 2024 года власти получили ордер на обыск дома Роби и обнаружили фальшивую стену в передней части ее дома в Галфпорте. За стеной была найдена большая коробка, в которой находилось тело Гейтера. Власти заявили, что он умер от огнестрельного ранения в затылок. Во время судебного разбирательства Роби заявила, что выстрелила в Гейтера, чтобы «избавить сына от страданий из-за его депрессии».

Ранее в США 37-летняя многодетная мать Дженнифер Мари Стейтли была признана виновной в убийстве своих двух сыновей, шестилетнего Реми и пятилетнего Тристана.

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