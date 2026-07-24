Москвичей предупредили о грозе в предстоящие выходные

В предстоящую субботу, 25 июля, в Москве ожидается гроза, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра (данные актуальна на 11:55 мск 24 июля, прогноз может быть скорректирован и обновлен).
В пятницу, 24 июля, в столице столбики термометров поднимутся до +22…+24 °C, будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью +14…+16 °C, облачно, кратковременный дождь, местами гроза. В субботу, 25 июля, днем +21…+23 °C, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза. Ночью — +13…+15 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков.
В воскресенье, 26 июля, днем прогнозируется +24…+26 °C, сохранится переменная облачность, по области местами пройдет кратковременный дождь. Ночью — +15…+17 °C, погодные условия примерно такие, как и днем.
Фото: Гидрометцентр России.
В понедельник, 27 июля, днем ожидается +22…+24 °C, будет облачно с прояснениями и кратковременный дождь. Ночью — +13…+18 °C, облачно с прояснениями и временами дождь. Во вторник, 28 июля, днем — +24…+29 °C, в остальном погодные условия почти такие же, как и предшествующей ночью.
В ночь на среду, 29 июля, — +12…+17 °C, погодные условия сохранятся теми же. Днем — +20…+25, опять облачно с прояснениями и кратковременный дождь. Ночью — +13…+18 °C, облачно и временами дождь. Днем в четверг, 30 июля, температура будет +19…+24 °C, небольшая облачность и без осадков.
Чего ждать от погоды в августе.
Ранее в беседе с «Известиями» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова не исключила того, что в августе могут наблюдаться погодные аномалии.
«В августе и ливни, и грозы в столичном регионе еще вполне возможны. При грозе у нас, как правило, всегда наблюдается шквалистое усиление ветра. Поэтому сказать, что август обойдется без таких катаклизмов, нельзя. Другое дело — какой силы они будут, тут сказать сложно», — уточнила метеоролог.
По ее словам, пока не видны атмосферные процессы, формирующие те или иные экстремальные явления, поэтому преждевременно предлагать однозначные прогнозы о резком похолодании или сильном ветре. Но вероятность неспокойной погоды все же есть.
В интервью с РБК Life научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напомнил, что математик и метеоролог Эдвард Нортон Лоренц, а затем и другие ученые доказали, что детальный прогноз погоды может быть составлен лишь на две недели вперед.
«Сейчас практическая предсказуемость — около семи дней. Планируем, что к началу следующего десятилетия заблаговременность будет повышена до девяти дней, а когда-нибудь она достигнет и 14−15 дней», — уточнил метеоролог.
За пределами этой предсказуемости первого рода можно прогнозировать только средние значения. К примеру, можно спрогнозировать в ноябре среднюю температуру декабря, а детали погоды — нет.
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