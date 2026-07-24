Москвичей предупредили о грозе в предстоящие выходные

«В августе и ливни, и грозы в столичном регионе еще вполне возможны. При грозе у нас, как правило, всегда наблюдается шквалистое усиление ветра. Поэтому сказать, что август обойдется без таких катаклизмов, нельзя. Другое дело — какой силы они будут, тут сказать сложно», — уточнила метеоролог.