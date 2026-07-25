Эксперт Антименко: уличные камеры провоцируют на агрессию

Казалось бы, наиболее оптимальный выход в зону комфорта — мой дом, моя крепость. Но и он для многих перестал быть зоной уединения. Жилищная ситуация в России хоть и не катастрофична, но всё же далека от идеала: недостаток комнат на человека (по оценке «Дом.РФ», примерно 45% семей не хватает комнат для комфортного проживания), совместное проживание под одной крышей нескольких поколений (с родителями живут 8,8 млн россиян в возрасте 18−35 лет, в младших когортах доля выше: среди тех, кому 19−24 года, с родителями или другими старшими родственниками живут почти 38% совершеннолетних моложе 25 лет). Молодая семья годами живёт с родителями, взрослые дети не могут разъехаться, сосед — за тонкой стеной.