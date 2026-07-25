Белорусский эксперт сказала, что нужно для теста на отцовство — кровь или слюна

Заместитель начальника Главного управления медицинских судебных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Ольга Дроздовская сказала изданию «7 дней», по каким материалам сделают тест на отцовство в Беларуси, а по каким нет. Об этом пишет БелТА.
Для генетической экспертизы берется кровь и слюна, из которых выделяют ДНК. И анализируется не менее 20 генетических маркеров ядерной ДНК, как и во всем мире. В целом же, отбор двух проб обоснован с научной точки зрения.
«У большинства людей ДНК формируется еще в утробе матери и сохраняется на протяжении всей жизни и даже после смерти. Однако на практике периодически мы сталкиваемся с мутациями. Бывают случаи, когда в крови и слюне человека ДНК может отличатся: мутации могут формироваться в процессе эмбриогенеза, а также возникать во взрослом возрасте», — говорит специалист.
В качестве примера она называет естественный и искусственный химеризм. К последнему могут привести операции по пересадке костного мозга и стволовых клеток при лечении тяжелых болезней.
Кстати, порой по религиозным соображениям может быть взята только слюна, но это может нюансам при установлении отцовства.
Также эксперт сказала, может ли муж провести экспертизу отцовства по ДНК тайно от жены.
Ранее мы писали про громкие случаи установления отцовства в Беларуси по ДНК: один белорус перестал быть папой пятерых детей, другой стал отцом шестерых, третий нашел дочь спустя годы, а четвертый поймал бывшую на лжи.
А вот что произошло с родившей дома белоруской, которой пришлось делать ДНК-экспертизу, чтобы доказать родство с дочерью: у ребенка не было свидетельства о рождении, дочь не принимали в учреждение образования.