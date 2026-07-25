Белорусский эксперт сказала, что нужно для теста на отцовство — кровь или слюна

«У большинства людей ДНК формируется еще в утробе матери и сохраняется на протяжении всей жизни и даже после смерти. Однако на практике периодически мы сталкиваемся с мутациями. Бывают случаи, когда в крови и слюне человека ДНК может отличатся: мутации могут формироваться в процессе эмбриогенеза, а также возникать во взрослом возрасте», — говорит специалист.