В подмосковном Зарайске отремонтируют малый зал Центра досуга «Победа»

Малый зал Центра досуга «Победа» капитально обновят в Зарайске Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Помещение превратится в современный кинотеатр, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Специалисты уже завершили стяжку пола. Параллельно они занимаются инженерными системами. Электрика и вентиляция готовы более чем на 80%. Кроме того, специалисты установили в помещении мощные кондиционеры, смонтировали площадку под большой экран. Завершить все преобразования планируют в середине августа — ко Дню города.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.