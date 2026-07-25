Юрий Николаенко (NЮ) рассказал о непростых взаимоотношениях с женщинами

Певец Юрий Николаенко дал сольный концерт в Москве, а перед началом он пообщался с журналистами и рассказал о непростой работе в шоу-бизнесе. Юрий признался, что сейчас ведёт переговоры по поводу записи совместных хитов с некими двумя девушками, но пока к общему знаменателю они так и не пришли.