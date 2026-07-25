Олеся Иванченко и Максим Заяц сыграли свадьбу в Москве

Телеведущая и блогерша Ида Галич вместе с бизнесменом Олегом Ледвичем прилетели в Северную Осетию, где они связали себя узами брака. Свадьба прошла в горной местности во Владикавказе — на родине матери знаменитости. Для удобства гостей пара организовала чартерный рейс.