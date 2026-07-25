Олеся Иванченко и Максим Заяц сыграли свадьбу в Москве

Актриса и телеведущая Олеся Иванченко сыграла свадьбу с комиком Максимом Загайским, известным под псевдонимом Заяц. Избранник 30-летней ведущей «Натальной карты» старше ее на шесть лет.
Иванченко рассказал о бракосочетании 25 июля в социальных сетях, опубликовав фотографию с церемонии. Пара предпочла не афишировать свои отношения до этого момента. Олеся Иванченко и Максим Заяц познакомились в интернете.
Еще до начала романа ведущая составила астрологический прогноз для будущего супруга. Отношения пары складывались непросто: после сближения последовало краткосрочное расставание по инициативе Иванченко. Позже ведущая признала, что поступила импульсивно, и решила восстановить общение.
Телеведущая и блогерша Ида Галич вместе с бизнесменом Олегом Ледвичем прилетели в Северную Осетию, где они связали себя узами брака. Свадьба прошла в горной местности во Владикавказе — на родине матери знаменитости. Для удобства гостей пара организовала чартерный рейс.
Еще в июне подруги Иды Галич решили устроить ей незабываемый девичник. По словам знаменитости, все началось внезапно: друзья попросили ее приехать в аэропорт, не раскрывая пункта назначения.