Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олеся Иванченко и Максим Заяц сыграли свадьбу в Москве

Актриса и телеведущая Олеся Иванченко сыграла свадьбу с комиком Максимом Загайским, известным под псевдонимом Заяц. Избранник 30-летней ведущей «Натальной карты» старше ее на шесть лет.

Актриса и телеведущая Олеся Иванченко сыграла свадьбу с комиком Максимом Загайским, известным под псевдонимом Заяц. Избранник 30-летней ведущей «Натальной карты» старше ее на шесть лет.

Иванченко рассказал о бракосочетании 25 июля в социальных сетях, опубликовав фотографию с церемонии. Пара предпочла не афишировать свои отношения до этого момента. Олеся Иванченко и Максим Заяц познакомились в интернете.

Еще до начала романа ведущая составила астрологический прогноз для будущего супруга. Отношения пары складывались непросто: после сближения последовало краткосрочное расставание по инициативе Иванченко. Позже ведущая признала, что поступила импульсивно, и решила восстановить общение.

Телеведущая и блогерша Ида Галич вместе с бизнесменом Олегом Ледвичем прилетели в Северную Осетию, где они связали себя узами брака. Свадьба прошла в горной местности во Владикавказе — на родине матери знаменитости. Для удобства гостей пара организовала чартерный рейс.

Еще в июне подруги Иды Галич решили устроить ей незабываемый девичник. По словам знаменитости, все началось внезапно: друзья попросили ее приехать в аэропорт, не раскрывая пункта назначения.