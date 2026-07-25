В Краснодаре представили альбом с иллюстрациями от художников с ОВЗ

Арт-альбом «Красная книга Кубани глазами особенных художников», созданный молодыми художниками с ограниченными возможностями здоровья, презентовали в Краснодаре, сообщили в министерстве природных ресурсов региона. Инициатива соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».
Проект реализован Краснодарской краевой детско-юношеской общественной организацией инвалидов детства и детей-инвалидов «Инва-Студия». На протяжении полугода участники создавали иллюстрации животных, занесенных в Красную книгу России.
«Через искусство ребята показывают любовь к родной природе и напоминают о хрупкости окружающего мира. За полгода проделана большая работа, которая вносит вклад в формирование экологической культуры жителей Кубани», — рассказали в министерстве природных ресурсов региона.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.