Полина Кнороз выиграла чемпионат России по прыжкам с шестом

Ранее Life.ru писал, что Полина Кнороз установила лучший мировой результат в сезоне в прыжках с шестом. На Кубке России в Чебоксарах она взяла высоту 4,91 м. Это лучше предыдущего достижения — 4,88 м американки Ханы Молл, показанного зимой.