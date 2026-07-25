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Полина Кнороз выиграла чемпионат России по прыжкам с шестом

Полина Кнороз стала победительницей чемпионата России по прыжкам с шестом. Соревнования прошли в Екатеринбурге. Спортсменка показала результат 4,80 метра. Это пятая победа Кнороз на летних чемпионатах страны.

Источник: Life.ru

Второе место заняла Татьяна Калинина с результатом 4,65 метра. Бронза досталась Ирине Михайловой — она взяла высоту 4,40 метра.

27-летняя Кнороз ранее побеждала на этапе Бриллиантовой лиги в 2021 году. Чемпионат России завершится 26 июля.

Ранее Life.ru писал, что Полина Кнороз установила лучший мировой результат в сезоне в прыжках с шестом. На Кубке России в Чебоксарах она взяла высоту 4,91 м. Это лучше предыдущего достижения — 4,88 м американки Ханы Молл, показанного зимой.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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