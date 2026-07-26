Бочаров приводит в повышенную готовность пожарную технику из-за жары и ветра

В Волгоградской области на фоне изнурительной 40-градусной жары, засушливой и ветреной погоды приводят в повышенную готовность силы и средства для борьбы с огнем. Губернатор Андрей Бочаров провел совещание и поручил профильным комитетам усилить контроль за соблюдением противопожарного режима. Также власти готовятся к усилению ветра: на регион идет грозовой фронт, который уже натворил бед в Ростовской области.