В Свердловской области открыли квартиру для молодых мам в трудной ситуации

Квартира рассчитана на одновременное проживание четырех семей с детьми сроком до шести месяцев. Там есть все необходимое для комфортного пребывания: оборудованная кухня, детские кроватки и пространство для ухода за малышами. Во время проживания дети смогут заниматься со специалистами учреждения, в том числе психологами и педагогами. Параллельно межведомственные консилиумы будут способствовать преодолению трудной жизненной ситуации: при необходимости оказывать помощь в поиске жилья, трудоустройстве или оформлении документов.