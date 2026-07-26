В Свердловской области открыли квартиру для молодых мам в трудной ситуации

Новое социальное пространство для поддержки молодых мам открылось в Сысертском районе Свердловской области, что отвечает задачам нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Кризисную квартиру «Новая жизнь» для помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации создали на базе отделения № 2 «Дома ребенка». Там могут получить помощь молодые женщины, которые в силу жизненных обстоятельств оказались разлучены с ребенком или нуждаются во временной поддержке.
«Эта квартира — не просто стены и крыша над головой. Это возможность для мамы в безопасных, поддерживающих условиях научиться самому главному: быть мамой, поверить в себя. И тут как раз очень пригодятся компетенции специалистов “Дома ребенка”, которые помогут, покажут и научат», — отметила заместитель министра социальной политики Свердловской области Ольга Ударцева.
Квартира рассчитана на одновременное проживание четырех семей с детьми сроком до шести месяцев. Там есть все необходимое для комфортного пребывания: оборудованная кухня, детские кроватки и пространство для ухода за малышами. Во время проживания дети смогут заниматься со специалистами учреждения, в том числе психологами и педагогами. Параллельно межведомственные консилиумы будут способствовать преодолению трудной жизненной ситуации: при необходимости оказывать помощь в поиске жилья, трудоустройстве или оформлении документов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.