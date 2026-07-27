Четыре человека были ранены при обстрелах Курской области за сутки

В Курской области с 09:00 26 июля до 09:00 27 июля сбили 114 беспилотников. Также ВСУ 108 раз открыли огонь из артиллерии и 11 раз сбросили взрывные устройства с дронов. В результате пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем канале в Max.