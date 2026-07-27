В селе Калда Ульяновской области благоустроят родник

Благоустройство родника проводится на территории села Калда в Барышском районе Ульяновской области в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Источник вошел в число родников Ульяновской области, которые приведут в порядок по госпрограмме «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов». Во время благоустройства специалисты проводят ремонт каптажей, обустройство подходов, лестниц, навесов и настилов, а также обновляют прилегающую территорию.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.