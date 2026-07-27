Калининград обошёл Петербург и Владивосток в рейтинге самых популярных морских городов России

Калининград возглавил рейтинг российских городов с выходом к морю, которые больше всего интересуют интернет-пользователей. Об этом внешняя пресс-служба «Дзена» пишет в понедельник, 27 июля.
Аналитики изучили, материалы о каких направлениях чаще привлекают читателей платформы. В случае Калининграда внимание было связано с Балтийским морем, Куршской косой, Зеленоградском и Светлогорском, а также исторической архитектурой и гастрономическими маршрутами.
В рейтинг также вошли Санкт-Петербург и Кронштадт, Владивосток, Мурманск и Архангельск. В исследовании говорится, что россияне любят читать об истории флота, набережных, маяках, старых портах, музеях и поездках к побережью.
Заметный интерес вызывает и гастрономия приморских городов. В центре внимания — балтийская и северная рыба, дальневосточные морепродукты, рынки и рестораны у воды.
Эксперты считают, что летом 2026 года Калининградская область войдёт в число регионов России с самыми высокими темпами роста турпотока.